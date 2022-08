No camarim, Lexa se filma rebolando o bumbum avantajado para os fãs: “Gostaram?”

Coreografia de milhões! Lexa deixou os fãs do Instagram babando nesta terça-feira (02) ao publicar um vídeo em que aparece curtindo o tempo livre antes de mais um show. A loira surpreendeu com uma dancinha digna de TikTok e enlouqueceu os fãs com seu gingado!

+ Lexa faz clique com seu menor biquíni ostentando bronzeado marcante: “Descanso”

Apostando num look all jeans para fazer sua performance, a musa não dispensou o estilo e o conforto na hora de montar o visual. Lexa esbanjou sua ótima forma enquanto dançava bem à vontade para os seguidores do Instagram, que não pouparam elogios para a artista.

“Enquanto estamos nos camarins da vida…”, brincou Lexa na legenda. Os fãs, claro, elogiaram a musa. “Essa mulher é perfeição demais, eu amo”, disparou um seguidor. “Queria não ter vergonha de dançar assim”, brincou outra seguidora. “Lexa arrasa em tudo”, exaltou outra internauta. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Pocah esclarece boatos após treta com Lexa e fama de “talarica” Rivais do funk? Recentemente, veio à tona uma suposta treta entre Lexa e Pocah. Nas redes sociais, os internautas relembraram um desentendimento que rolou entre as duas por causa de MC Guimê, que, atualmente, é casado com Lexa.

Em entrevista à Quem, Pocah explicou a fama de “talarica” que a perseguiu por anos: “convivi anos com ela [Lexa] achando que eu tinha dado em cima do marido dela [Guimê]. Por anos, convivi com essa história de que eu era talarica, que eu tinha dado em cima do marido dela, hoje a gente ri disso. Virou chacota. Eu amo muito a minha amiga. Admiro o talento dela. É um prazer ter ela como amiga e irmã”.

“Na maioria das vezes, fico mal. Ninguém gosta de ouvir uma mentira a seu respeito”, disse a cantora, que continuou: “se é uma mentira muito cabeluda, opto pelo processo. Vou lá e processo a pessoa que falou de mim. Quem não fala verdade sobre mim, vai levar um processo”, contou Pocah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Fique por dentro do mundo dos famosos:

+ Marina Ruy Barbosa senta de lado no sofá por conta do volume do bumbum: “Não coube?”

+ Sabrina Sato posa com vestido vermelho aberto e fãs dão zoom para descobrir mais: “Deu pra ver”

+ Aline Campos é flagrada tomando banho de mar em praia do Rio de Janeiro