No Canadá, Jacaré sobe em palco e relembra fase como dançarino no É o Tchan

Vancouver, no Canadá, ficou ainda mais baiana no último fim de semana. Além do show da banda Babado Novo, os gringos viram Jacaré, ex-dançarino do É o Tchan subir no palco oviacionado e mostrar que continua com o molejo que conquistou o Brasil nos anos 90.

Edson Cardoso, nome do dançarino, mora no Canadá desde 2016 e não trabalha mais nessa área artística. Assim que chegou ao país da América do Norte, Jacaré começou a trabalhar como garoto-propaganda de numa agência de imigração, ajudando brasileiros que têm vontade de morar no exterior.

Além disso, também trabalhou em figuração de séries e chegou a atuar como policial. Já a mulher dele se formou no curso de Gestão de Financeira.

Edson foi dançarino e coreógrafo do É Tchan por 12 anos, e também integrou o elenco da “Turma do Didi” na década de 2000.