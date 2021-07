No DIA DE COOPERAR, Sicoob Costa do Descobrimento realiza ação para arrecadar alimentos

Destaque



Publicado em 25 de jul de 2021 e atualizado às 12:06

A campanha “Quem tem fome tem pressa”, promovida pelo Instituto Sicoob do Sicoob Costa do Descobrimento, criada com o objetivo de arrecadar alimentos para doar a famílias impactadas pela pandemia da COVID-19, realizou sua última ação neste sábado (24).

Iniciada em 25 de junho o período de arrecadação, foi encerrada na data de comemoração ao “Dia C”, momento onde é celebrado o DIA DE COOPERAR.

Para conseguir as doações, caixas de coletas foram instaladas nas unidades que compõe o Sicoob Costa do Descobrimento, presentes nos municípios de Itamaraju, Prado, Alcobaça, Porto Seguro, Itabela, Eunápolis e Porto Seguro.

Porém neste sábado (24) os colabores das unidades de Itamaraju, posicionaram em pontos de coleta, montados no Supermercado Rondelli, Ponto Certo, Comercial Rafa e SuperPão.

Destacando os princípios do Sicoob, em primazia ao 7º princípio do Cooperativismo, que tem como proposta somar forças para compartilhar solidariedade por meio de ações filantrópicas que possam conseguir ajudar um número maior de famílias em vulnerabilidade social ou comunidade.