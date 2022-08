No Domingo Espetacular, Baby Consuelo revela bastidores de sua vida

Baby Consuelo acaba de completar 70 anos e recebeu o repórter Michael Keller, do Domingo Espetacular (Record TV), para uma entrevista onde ela confessa a paixão à primeira vista por Pepeu, e que, devido a dificuldades financeiras, o casal foi morar em situação muito precária e chegaram a ficar debaixo da pinte. “Quem eu levo pra ficar comigo na ponte a partir do segundo dia?”.

Baby e Pepeu ficaram casados por 18 anos e tiveram seis filhos: três mulheres e três homens, que ficaram famosos também pelos nomes. Sarah Sheeva, Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus Gomes.

Separados há mais de 30, musicalmente eles mantiveram uma parceria e agora estão juntos numa nova turnê, iniciada este ano, Baby e Pepeu 140 Graus, numa referência à soma das da idade de ambos, que completaram 70 anos de idade praticamente juntos.

Ainda no bate-papo, a cantora lembrou como a família encarou a opção pela música, as histórias ao lado dos Novos Baianos, fala sobre o relacionamento com Casagrande. “Foram sete meses de namoro engraçados por que eu tenho quinhentas mil regras.. Eu ficava brincando com ele q ele era um grande atacante, fazia 4 gols numa partida, mas eu era a melhor goleira do mundo”.

A história entre os dois durou pouco, mas deixou boas lembranças. “O que aconteceu com Casagrande foi tão espetacular, foi tão forte também, tanto pra mim quanto pra ele, realmente a gente se amou muito”, conta ela.

