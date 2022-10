No governo Bolsonaro, apenas 8% das vagas de concurso público foram destinadas a órgãos do Ministério do Meio Ambiente. Nesse período, o desmatamento tem batido sucessivos recordes. Os dados constam de um levantamento do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), com base no orçamento federal.

De 10.046 vagas criadas no mandato de Jair Bolsonaro, apenas 568, ou 6%, foram destinadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Outras 171, o equivalente a 2%, foram para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A maior parte das vagas contemplou a área de segurança pública: 37% para a Polícia Rodoviária Federal e 32% para a Polícia Federal.

Em meio à falta de mão de obra para fiscalizar crimes ambientais, o desmatamento tem disparado sob Jair Bolsonaro. Foram sucessivos recordes negativos. Em agosto, um estudo apontou que a área desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior em 15 anos. Em um ano, foi derrubada uma área que corresponde a sete cidades de São Paulo.

O post No governo Bolsonaro, Meio Ambiente só teve 8% das vagas de concurso apareceu primeiro em Metrópoles.