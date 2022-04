No Inglês, Chelsea é goleado pelo Brentford em pleno Stamford Bridge

Neste sábado, o Chelsea foi goleado pelo Brentford, pelo placar de 4 a 1, em pleno Stamford Bridge, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Com a derrota, o time comandado por Thomas Tuchel perdeu a chance de encostar nos líderes da Premier League, e segue na terceira colocação, com 59 pontos.

Com a vitória conquistada, os visitantes alcançaram os 33 pontos e agora ocupam a 14ª colocação. O Chelsea entra em campo novamente na quarta-feira, quando recebe o Real Madrid para o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Brentford, por sua vez, volta a jogar no domingo que vem, pelo Campeonato Inglês, no confronto com o West Ham, em casa.

Na primeira etapa, os Blues aproveitaram o apoio da torcida e pressionou o adversário, criando chances de abrir o placar.

Entretanto, a bola não entrou, e a partida foi para o intervalo sem gols marcados.

Logo no início da segunda etapa, o zagueiro Rudiger arriscou de muito longe e acertou um belo chute, abrindo o placar para os Blues.

Porém, Vitaly Janelt, meia do Brentford, empatou dois minutos após o gol do Chelsea.

Para acabar com a euforia do time londrino, Christian Eriksen marcou o gol da virada do time visitante, aos 8 minutos da segunda etapa.

Aos 15 minutos, Janelt marcou seu segundo gol na partida, o terceiro do time.

Nos minutos finais, o atacante Yoane Wissa, que havia saído do banco de reservas, marcou o quarto gol do Brentford, para sacramentar a goleada sobre o Chelsea em pleno Stamford Bridge.