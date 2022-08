Lula somou menos postagens atreladas ao seu nome no Twitter e menos comentários tanto no Facebook, como no Instagram, na comparação com os dados de Jair Bolsonaro após a sabatina no Jornal Nacional. Lula, no entanto, teve mais postagens de viés positivo do que Bolsonaro no Twitter.

De acordo com levantamento da VoxRadar, empresa especializada em análise de dados provenientes das redes sociais, encomendado pela startup de comunicação corporativa O Pauteiro, 55% das postagens com menções a Lula no Twitter publicadas durante a entrevista (de 20h30 às 21h10) foram positivas, 36% foram negativas e 9% neutras. Com Bolsonaro ocorreu algo próximo do oposto na segunda-feira, com 54% das postagens sendo negativas, 29% positivas e 17% neutras. O universo de postagens no Twitter citando o atual presidente, porém, foi praticamente o dobro. Enquanto Lula teve menções em 8,5 mil publicações, Bolsonaro foi citado em 16,5 mil.

A quantidade de citações a Bolsonaro em comentários no Facebook e Instagram foi ainda maior. Ontem, Lula foi mencionado em 42,5 mil comentários no Instagram, algo em torno de 1000 a cada minuto de entrevista no horário nobre da Globo. No seu dia, Jair Bolsonaro foi citado em 65,1 mil comentários, com média de 1,6 mil por minuto.

Já no Facebook, Bolsonaro foi citado em 122 mil comentários ao longo dos 40 minutos de entrevista (3.050 por minuto), enquanto Lula contou com 17,3 mil menções, com média de 433 comentários por minuto, sete vezes menos que o rival.

O post No JN, Lula ganha em menções positivas e Bolsonaro em número de posts apareceu primeiro em Metrópoles.