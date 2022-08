No reencontro com Dybala, Juventus empata com a Roma em casa pelo Italiano

A tarde deste sábado foi de partida importante pelo Campeonato Italiano. Em sua casa, a Juventus recebeu a Roma de José Mourinho e Paulo Dybala, em seu reencontro com seu ex-time. O confronto terminou em empate por 1 a 1, válido pela terceira rodada do Calcio.

Com o resultado, a Juventus chega aos cinco pontos e segue sem perder na competição. No momento, a equipe de Massimiliano Allegri ocupa o sexto lugar da classificação. A Roma vem um pouco acima, no terceiro lugar com sete pontos.

Pela próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus terá pela frente o Spezia, mais uma vez em casa. A bola rola às 15h45 (de Brasília) desta quarta-feira. Já a Roma enfrenta, na terça-feira, o Monza, no Estádio Olímpico, às 15h45.

O jogo

O placar não demorou para abrir no Allianz Stadium. Logo com um minuto de bola rolando, a Velha Senhora teve falta perigosíssima para bater, muito próxima à grande área. O sérvio Vlahovic foi para a batida e não perdoou, mandou por cima da barreira, no ângulo. O goleiro nem sequer se mexeu.

Por mais que tenha sido inaugurado muito cedo, o marcador demorou para mudar. No decorrer do jogo, até o inicio da segunda etapa, a Juventus teve mais a bola e criou as melhores chances. Enquanto isso, a Roma, que se destacou pelo número de finalizações nas rodadas anteriores, muito pouco conseguia criar.

Mesmo assim, a equipe conseguiu chegar ao empate na etapa final. Aos 25 minutos, o argentino Paulo Dybala, em seu reencontro com a torcida da Juventus, aproveitou cobrança de escanteio pela direita para, no segundo poste, mandar de voleio ao meio da área. Lá estava o atacante Tammy Abraham, que mandou de cabeça às redes.

Depois do gol, a Roma cresceu bastante na partida e conseguiu levar perigo ao gol da Juve. A equipe ficou próxima de conseguir a virada, mas parou na defesa da equipe da casa. Desta forma, o confronto terminou empatado.