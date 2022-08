No retorno do campeonato ucraniano, Shakhtar e Metalist ficam no 0 a 0

Shakhtar Donetsk e Metalist 1925 empataram em 0 a 0 no vazio Estádio Olímpico de Kiev nesta terça-feira (23), quando as competições de futebol foram retomadas na Ucrânia devastada pela guerra com o início da nova temporada do Campeonato Ucraniano.

Os jogos de abertura da temporada foram programados para coincidir com o Dia da Bandeira Nacional da Ucrânia e fornecer mais uma demonstração de resistência após a invasão da Rússia em fevereiro, que encerrou prematuramente o campeonato da temporada passada.

Mas também ocorre quando a Embaixada dos Estados Unidos na capital alertou sobre a possibilidade crescente de ataques militares russos à Ucrânia, e Kiev proibiu celebrações públicas na capital no aniversário da independência do regime soviético na quarta-feira (24).

Foi a primeira partida oficial em nove meses para ambos os clubes e, embora houvesse sinais óbvios de falta de ritmo, as equipes proporcionaram uma partida divertida em que o Shakhtar esteve mais perto de vencer quando Mykhailo Mudryk acertou o travessão.

O jogo, pelo menos, não foi interrompido por sirenes de ataque aéreo, ainda uma ocorrência diária.

A situação é tão tênue que apenas alguns locais com abrigos antibombas serão usados para jogos do campeonato. Nenhum torcedor pode entrar no estádio, com os jogos principalmente centrados em Kiev por enquanto.

O retorno da liga local de 16 equipes oferece uma distração por 90 minutos da violência e devastação de uma guerra que a Rússia chama de “operação especial”.

“Este é o nosso trabalho e consideramos uma responsabilidade muito grande mostrar ao mundo que a vida na Ucrânia não para, mas continua”, disse o técnico croata do Shakhtar, Igor Jovicevic, a repórteres antes do jogo desta terça-feira (23).

