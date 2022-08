No Rio, apenas 30% dos adultos receberam 2º reforço contra covid-19

Menos de um terço da população adulta do Rio de Janeiro foi vacinada com a segunda dose de reforço dos imunizantes contra a covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o percentual de pessoas com 18 anos ou mais que receberam a dose é de 30,1%.

A cobertura é bem inferior aos 99,8% daqueles que se imunizaram com as duas primeiras doses (ou com a dose única) e mesmo aos 73,6% dos que receberam a primeira dose de reforço.

O município do Rio de Janeiro começou a aplicar a segunda dose de reforço em pessoas com 70 anos ou mais no fim de abril. Depois, de forma gradual, passou a aplicar em faixas etárias cada vez mais jovens. A vez da população de 18 a 29 anos chegou no dia 28 de julho.

Com cerca de uma semana de imunização desta faixa etária, apenas 5% daqueles com 20 a 29 anos procuraram o segundo reforço.

A cobertura de segundo reforço ainda é baixa também para a população idosa. Apenas 58% das pessoas com 60 a 64 anos procuraram os postos para receber a dose. Entre aqueles com 80 anos ou mais, são apenas 60%. A maior cobertura está entre aqueles com 70 a 74 anos (67%).

Crianças

Entre as crianças com 5 a 11 anos de idade, que já estão aptas a receber duas doses, 18% não se imunizaram e 24% só receberam a primeira dose. Dentre o público de 3 e 4 anos, que começou a receber a primeira dose entre a segunda e terceira semanas de julho, apenas 24% se imunizaram.