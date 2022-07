No Rio de Janeiro acessos são fechados na Lapa depois de tiroteio

A Lapa, tradicional região boêmia da região central da capital fluminense, foi cenário de tiroteio e teve os acessos fechados no início da noite desta segunda-feira após tumulto e protesto contra a morte de um homem durante uma ação policial.

A deputada Renata Souza, do PSOL, postou em uma rede social que há denúncias de que um jovem teria sido morto à queima roupa.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil, informou que agentes da delegacia da região estavam em diligência para cumprir mandado de prisão na Lapa, quando um homem – com diversas anotações criminais e mandado de prisão em aberto – reagiu, foi baleado e morreu. Ainda de acordo com a nota, foi apreendido com o criminoso um simulacro de arma de fogo e um segundo suspeito fugiu. A Delegacia de Homicídios da Capital também foi acionada para atender a ocorrência.

