No Rio de Janeiro exportações crescem 31% no primeiro semestre

No Rio de Janeiro, as exportações avançaram 31% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, conforme a tendência de crescimento da corrente de comércio nacional – que no acumulado do primeiro semestre de 2022 somou US 349 bilhões, uma alta de 25%. Com isso, o Rio se manteve na segunda posição em maior valor entre as unidades da federação, representando 11% do total do país.

Os dados constam na última edição do Boletim Rio Exporta, produzido pela Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O Coordenador da Firjan Internacional, Giorgio Rossi, fala sobre o impacto do crescimento das exportações para a economia local. Para ele os números positivos são importantes para geração de empregos e ampliação do interesse das indústrias em novos mercados.

Entre os destaques, estão o desempenho da indústria do estado do Rio nas exportações, com aumento de 34%; elevação de 25% nas importações; e superávit acima de 10 bilhões de dólares no saldo comercial no acumulado de 2022.

A alta foi puxada por produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que elevou suas compras externas em 81%, principalmente devido ao aumento de 1.429% nas aquisições de medicamentos para medicina humana e veterinária provenientes da China.

As exportações de petróleo registraram um incremento de 35%, totalizando 6 bilhões de dólares no acumulado anual de 2022.

Já as importações de petróleo, tiveram entre janeiro e julho de 2022, um crescimento de 21% frente ao ano anterior no Rio de Janeiro.

