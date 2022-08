No Rio de Janeiro o contraventor Rogério de Andrade é novamente preso

O contraventor Rogério de Andrade foi novamente preso, nesta quinta-feira, pouco depois da operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prender seu filho Gustavo de Andrade.

A primeira Vara Criminal da Capital decretou nova prisão para Rogerio. A ordem anterior tinha sido revogada, em caráter liminar, na última segunda-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que entendeu que os elementos de prova datavam de 2019, não representando “o surgimento de fato novo”.

No entanto o juízo da Primeira Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio acolheu novo pedido do MP que traz novas provas de que o esquema de corrupção e as atividades ilícitas prosseguiram ocorrendo normalmente.

De acordo com o MP alguns dos documentos apreendidos na operação datados de quarta-feira revelam o retorno do pagamento de propina a delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio.

Também foram apreendidos documentos com datas de junho e julho de 2022 que expõem uma sistemática cadeia de corrupção mantida de forma persistente mesmo após a deflagração da operação Calígula, ocorrida em maio, quando Rogério e Gustavo passaram a ser considerados foragidos.

Os dois foram localizados nesta quarta-feira em uma casa no Condomínio Vale do Sossego, em Itaipava, bairro nobre de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Gustavo de Andrade foi preso pela manhã e Rogério de Andrade durante à tarde, após a nova decisão da Justiça.

O MP fluminense afirma que o contraventor e o filho comandam uma estrutura criminosa organizada voltada à exploração de jogos de azar, não apenas no Rio de Janeiro, mas em diversos outros estados. Segundo o MP, o grupo atua com corrupção de agentes públicos, emprego de violência contra concorrentes e desafetos e há suspeita de prática de homicídios.

Procurada, a defesa de Gustavo de Andrade afirmou que a prisão é ilegal e será combatida nos tribunais. A defesa de Rogério de Andrade não respondeu até o fechamento da reportagem.

A Corregedoria-Geral de Polícia Civil do estado informou que aguarda comunicação oficial a respeito do caso para que possa tomar as medidas cabíveis.

Segurança Rio de Janeiro Raquel Mariano / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional Rogério de Andrade 2:11