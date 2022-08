No Rio, depois de três anos, está tudo pronto na cidade do rock

Tudo pronto na cidade do rock para o retorno, depois de três anos, de um dos maiores festivais de música do mundo. A 9ª edição do Rock in Rio começa nesta sexta-feira e a expectativa da prefeitura e da rede hoteleira é de lotação total da cidade durante o megaevento.

De acordo com o prefeito Eduardo Paes, mais de 60% do público do Rock in Rio, é de fora da cidade, mais de 500 mil pessoas.

Segundo a Associação de Hotéis do estado, além de turistas nacionais, cerca de 10 mil estrangeiros virão para o festival.

Paes ressaltou que o impacto do evento para o Rio vai muito além do impulso na economia.

A abertura do Festival acontece no recém criado ponto facultativo no município, chamado de dia do reencontro, para marcar o primeiro aniversário do início da flexibilização das medidas de combate à pandemia de covid-19.

O Rock in Rio vai ocorrer em dois finais de semana e, entre eles, a cidade ainda vai ter que lidar com as comemorações do sete de setembro. Mas, de acordo com o prefeito, não deve haver qualquer contratempo na realização da festa da independência, que neste ano será na praia de Copacabana.

A Avenida Atlântica, onde vai ocorrer a cerimônia do sete de setembro, vai permanecer fechada para a circulação de veículos.

Para o Rock in Rio, a cidade também montou um forte esquema de segurança. Mais de mil policiais civis e militares e 55 viaturas vão atuar no evento.

