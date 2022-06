No Rio, menina de 4 anos é baleada na cabeça durante operação policial

Uma criança de quatro anos, chamada Alice Rocha, foi baleada na cabeça na noite desta quarta-feira (1º/6), durante confronto de policiais e criminosos entre os bairros de Curicica e Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ela estava acompanhada da mãe, na rua André Rocha. O confrontoocorria nas proximidades, de acordo com informações preliminares.

Inicialmente, a menina foi atendida na UPA de Taquara, mas precisou ser transferida para o Hospital Miguel Couto, no bairro da Gávea, zona sul da cidade. O estado de saúde de Alice é grave.

De acordo com a avó da garota, ela voltava para casa com a mãe e as duas pararam para comprar um lanche. A mãe percebeu, de repente, que a filha estava desacordada e com as roupas sujas de sangue.

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizavam operação no local, após receberem denúncia de extorsão. Quando chegaram, houve enfrentamento.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que uma pessoa foi presa. Uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.

