No Rio, o leilão do histórico edifício A Noite não recebeu propostas

A terceira tentativa de vender o histórico edifício A Noite, no Rio de Janeiro, não recebeu propostas no leilão realizado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O imóvel, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está avaliado em R$ 38,5 milhões.

A tentativa de venda foi por meio da Proposta de Aquisição de Imóveis, que permite ofertas de compra de imóveis da União por pessoas físicas e jurídicas. Qualquer interessado poderia participar do certame, enviando sua oferta pelo portal VendasGov e cumprindo as exigências do edital, como a que pede um depósito caução de 5% do valor do imóvel, com devolução integral do dinheiro caso a proposta apresentada não se saísse vencedora.

De acordo com o Ministério, o prédio, que atualmente está sem uso pela União, gera um custo de mais de R$ 2 milhões por ano aos cofres públicos, em gastos com manutenção de elevadores, segurança, brigadistas e taxas de concessionárias.

A construção é representativa tanto pelo aspecto estrutural e arquitetônico, quanto por seu significado cultural. Inaugurado em 1929, o edifício de 22 andares e 102 metros de altura, construído em estilo Art Déco, foi o primeiro arranha-céu da América Latina e um marco de modernidade do Rio de Janeiro.

O título de “A Noite” é uma referência ao jornal de mesmo nome que foi sediado no local. O edifício também abrigou a pioneira Rádio Nacional, incluindo o auditório por onde passaram todos os grandes cantores da Época de Ouro. Também ocuparam o “A Noite”, o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além de diversos consulados.

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União informou que nova estratégia para a venda do imóvel será definida nos próximos dias.

Economia Rio de Janeiro Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional Edificio A Noite 1:46