No Rio polícia desmonta quadrilha que roubava carros sob encomenda

Policiais civis prenderam, na manhã desta sexta-feira, vinte suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos, roubos, furtos e receptação de veículos, no estado do Rio de Janeiro.

A ação foi coordenada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, e contou com a participação de 120 agentes. Ao todo foram expedidos 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, a maioria dos roubos acontecia na Zona Oeste da capital; daqui, os veículos eram levados para lojas e ferros-velhos na Região dos Lagos, como informou o delegado Jefferson Nascimento, da da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, ele detalhou que antes do roubo eram encomendados o tipo de carro e modelo.

Segundo a polícia, a preferência dos criminosos era por carros mais antigos, com pelo menos 20 anos de uso, e peças difíceis se serem encontradas. Assim, tinham mais valor no mercado clandestino.// Além de vender peças, os criminosos também clonavam carros. As investigações que a quadrilha chegava a movimentar cerca de 500 mil reais por mês.

Durante a operação, também foram apreendidos placas e documentos.

Até o fechamento desta reportagem, dois suspeitos ainda estavam foragidos.

Segurança Brasília Vitória Elizabeth / Beatriz Arcoverde Solimar Luz – Repórter da Rádio Nacional Roubo de Carros 2:00