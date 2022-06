No RS, Lula diz que sua relação com Janja é como “Juma e Joventino”

Em sua primeira viagem após o casamento com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência da República, comparou a relação de ambos com a do casal protagonista da novela Pantanal, da Rede Globo, Juma e Joventino.

Durante discurso nesta quarta-feira (1º/6), em um ato político em Porto Alegre (RS), Lula pediu água e foi servido por Janja. Neste momento, a plateia começou a pedir: “Beija, beija, beija”.

Lula não beijou, mas propagandeou sua relação de recém-casado com Janja. “Eu não sei se vocês estão acompanhando a novela Pantanal, mas a nossa relação está igual à da Juma e do Joventino”, disse Lula, referindo-se aos personagens vividos pelos atores Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa.



Afagando tucanos

No mesmo evento, o petista aproveitou para mandar um “afago” aos tucanos, um dia após afirmar que o “PSDB acabou”. Lula amenizou as palavras e disse que o Brasil era “feliz” quando a polarização política se dava entre tucanos e petistas.

“Já disse para o Alckmin: como este país era feliz quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Como era feliz este país quando a polarização era entre a Dilma e o Alckmin, a Dilma e o Serra, eu e o Serra, eu e Alckmin, eu e o Fernando Henrique Cardoso”, disse Lula no evento, com profissionais da educação.

“A gente era civilizado, a gente ganhava e perdia, a gente voltava para casa (…) A transição que nós fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi a mais civilizada que este país conheceu. Você disputava uma eleição, mas você não estava em guerra. O seu adversário não era seu inimigo”, continuou o petista.

