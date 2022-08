No “The Noite”, Danilo Gentili dá beijão em convidada e pega público de surpresa: “É assim!”

Durante a exibição do “The Noite“, da última quinta-feira (5), o apresentador Danilo Gentili surpreendeu os internautas ao protagonizar um beijão na atração.

Tudo começou quando ele fez elogios à convidada Flor e destacou a aparência física da apresentadora do “Jogo dos Pontinhos“.

“Não que eu fique reparando nos convidados aqui do programa […] mas eu diria que suas pernas valem mais que dinheiro e mais do que barras de ouro”, disse ele que em seguida, marcou o momento pra lá de inusitado. Confira:

Após morte de Jô Soares, Danilo Gentili faz homenagem Após Danilo Gentili e a equipe do “The Noite”, trocarem a edição do programa por uma reprise do “Jô Soares Onze e Meia”, a decisão comoveu os fãs e seguidores. Na ocasião, Gentili posou ao lado do artista em um registro emocionante.

“Esse foi o único encontro (foto) que eu tive com Jô Soares. A pedido dele, conversamos em particular. Um dia revelo o conteúdo da conversa. Hoje fica aqui a homenagem pra ele, que nunca morrerá. Hoje eu não vou transmitir o meu talk-show. No lugar vamos assistir Jô Soares Onze e Meia”, escreveu Danilo em suas redes sociais.

