No Twitter, Bolsonaro reage com ironia à aliança de Lula e Alckmin: ‘Kkkkkkkkkkkkkk’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a aliança celebrada nesta sexta, 8, entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) para a disputa da eleição presidencial de outubro de 2022. Bolsonaro compartilhou uma postagem de Lula, que informa sobre a aliança, com uma risada típica da internet (Kkkkkkkkkkkkkk). Na imagem, Alckmin e Lula dão as mãos e o petista faz um gesto positivo para a câmera. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, escreveu o ex-presidente. Dois filhos do presidente também compartilharam o post: o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) comentou apenas ‘Hhhhhmmmmmmmm”, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que “Nunca foi tão fácil escolher…”.

Bolsonaro passou o dia no Rio Grande do Sul, para a entrega das obras de ampliação do Aeroporto Regional de Passo Fundo. Ao longo do dia, ele criticou as pesquisas eleitorais, que afirma não serem críveis, além de falas polêmicas de Lula ao longo da semana, como uma em que o petista defende o aborto e outra em que pede que os militantes pressionem os deputados em suas casas. Na quinta, 7, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou levantamento em que Bolsonaro diminui a vantagem de Lula para sete pontos percentuais.

– Kkkkkkkkkkkkkk. https://t.co/zfRUvdfhSh — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2022

Hhhhhmmmmmmmm https://t.co/fr2Jv044td — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 8, 2022