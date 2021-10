Noite de violência deixa um morto e comunidade assustada em Prado

Destaque



Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 21:58

A tranquilidade dos moradores do município de Prado, foi interrompida ao som de disparos ocorridos no período noturno desta quinta-feira (28) de outubro.

Após a sequência de disparos gritos foram audíveis nas proximidades do galpão da feira municipal no centro. Onde pessoas mantiveram contato com as autoridades policiais, informando que uma pessoa estava baleada e necessitava de cuidados médicos.

As autoridades policiais destinaram até o local, encontrando um homem sem identificações formais, mas que estava caído com várias perfurações provenientes de disparos de arma de fogo, a maior parte das perfurações foram notadas na altura da cabeça. Ação comum em casos de execução.

Devido a gravide dos ferimentos a vítima acabou não resistindo e morreu no local, antes mesmo de receber quaisquer atendimentos médicos.

Testemunhas relataram que a vítima era moradora de Porto Seguro. Os autores conseguiram fugir tomando rumo ignorado.

A polícia civil foi informada sobre o assassinato e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi transferido para o IML e passará por exames periciais antes mesmo da liberação.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do homicídio.