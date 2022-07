Nordeste tem 60% dos destinos turísticos procurados neste 2º semestre

Um levantamento realizado por um dos principais sites de buscas de viagem do Brasil indica que o Nordeste tem seis dos dez destinos mais procurados pelos turistas neste segundo semestre do ano.

A pesquisa da plataforma Kayak contempla buscas com destino aos principais aeroportos nacionais e internacionais. O levantamento foi feito entre 1 de abril e 21 de junho de 2022 para viagens a serem realizadas entre 1º de julho e 31 de dezembro deste ano, traçando um comparativo com 2021.

Apesar da lista de passagens aéreas marcadas ser encabeçada por São Paulo e Rio de Janeiro, o resultado geral aponta para o Nordeste como a região com mais destinos procurados pelos viajantes nesta época. No ranking dos dez locais mais procurados, estão cinco capitais nordestinas e um município baiano.

Segundo a pesquisa realizada pelo buscador de viagens, Salvador tem a maior procura entre as cidades da região e é a terceira do país, com um aumento de buscas de 343% em relação ao segundo semestre de 2021. Em seguida estão Recife e Maceió. Natal e Fortaleza também entraram na preferência dos turistas.

A cidade de Porto Seguro, distante 711 km de Salvador, completa o ranking das seis localidades nordestinas mais procuradas para o segundo semestre em viagens domésticas da plataforma, com um aumento de 202%, sendo o único destino não classificado como “capital” a compor a lista dos dez mais.

