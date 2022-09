Norte e Nordeste ocupam últimas posições em ranking de competitividade

A desigualdade regional aumentou no Brasil. Todos os estados das regiões Norte e Nordeste ocupam as últimas posições do ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública.

São Paulo permaneceu na liderança do ranking, seguido por Santa Catarina e Paraná. Já Piauí, Maranhão e Amapá são os últimos.

O gerente de relações governamentais e de competitividade da organização, Lucas Cepeda, explica que Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm historicamente maior fluxo de investimentos e melhores índices socioeconômicos.

Estados do Norte e Nordeste têm gargalos importantes para superar.

O ranking tem 86 indicadores, distribuídos em dez temas, como infraestrutura, educação e solidez fiscal e quer servir de apoio para o monitoramento de políticas públicas.

Em termos nacionais, o indicador de melhor resultado foi a solidez fiscal dos estados. Por outro lado, o ponto negativo foi a queda dos números da educação, com possível impacto causado pela pandemia, segundo Lucas Cepeda.

Neste ano, Rio de Janeiro e Roraima também foram destaque, porque subiram mais posições.

O Rio de Janeiro subiu seis posições, chegando à décima primeira colocação. Roraima saiu da última colocação no ranking do ano passado para a vigésima segunda neste ano.

Economia Desigualdade regional aumentou no Brasil Brasília Paula Castro/ Renata Batista Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Ranking de Competitividade Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 95:00