Nota de pesar da AACS de Itamaraju

Publicado em 24 de jan de 2022 e atualizado às 22:36

É com pesar que nós da ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DE ITAMARAJU recebemos a notícia do falecimento de ILMA LEITE LIMA, Agente Comunitário de Saúde, no dia de hoje.

Respeitada por todos os colegas, foi uma grande profissional e ser humano.

Sua falta já está sendo sentida por todos nós.

Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos, neste momento de profunda dor!

Itamaraju, 24 de janeiro de 2022.