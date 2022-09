Nota do governo americano manda o golpe de Bolsonaro para o lixo

O fato político mais importante das últimas 24 horas não foi o tedioso debate de pouca audiência entre os candidatos a presidente promovido pelo SBT (Sistema Bolsonarista de Televisão) sob o olhar atento de Fábio Farias, ministro das Comunicações e casado com uma das herdeiras da fortuna de Silvio Santos.

Foi a nota do governo dos Estados Unidos, postada na conta oficial no Twitter da sua embaixada no Brasil, sobre as eleições do próximo domingo. Com todas as letras, está dito ali que o governo americano avalizará os resultados que vierem a ser anunciados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parece óbvio? Mas não é.

Os militares farão uma apuração paralela à do tribunal para confirmar se não houve irregularidades. Imagine só se concluírem que houve. Então, como ficaremos? Valerá o quê? O veredicto do tribunal ou o dos militares sob o comando de Bolsonaro? Para o governo americano, e por extensão o mundo, valerá o do tribunal.

O golpe foi para o beleléu. Em breve, Bolsonaro também irá.

