Nota: “Estou realizando meus fetiches” diz Vivi Fernandez

“Estou realizando meus fetiches” diz Vivi Fernandez sobre Close Friends “Achei mais libertador”

Vivi Fernandez se rendeu a plataforma adulta “OnlyFans” a 20 dias com sua conta ativa, a loira diz: “Estou realizando meus fetiches”, Vivi fotografa semanalmente em São Paulo para alimentar a plataforma.

Mas a loira já está no Close Friends, grupo de melhores amigos no Instagram “Achei mais libertador e mais próximo do meu fã”, completa Vivi Fernandez.

As fotos com a atriz são sensuais, lugares inusitados, tem ensaios de sadomasoquismo, ela já até abriu a sua casa para fotografar. “Só não tem nudez, quero mexer com a imaginação do homem, isso me dá tesão, mas a minha fase de ficar pelada já passou”, conta Vivi que já estampou mais de 6 capas de revistas masculinas.

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação