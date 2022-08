Nottingham Forest se aproxima da contratação de Renan Lodi

O lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi está perto de ser anunciado pelo Nottingham Forest, por empréstimo do Atlético de Madrid, conforme informou o jornalista Fabrizio Romano.

Também segundo Romano, o clube espanhol receberá cinco milhões de euros pelo brasileiro (cerca de R$25 milhões), com opção de compra por 30 milhões de euros.

Carreira de Lodi

O jogador foi revelado pelo Athletico-PR, onde chegou em 2012. Lodi vestiu a camisa rubro-negra em todas as categorias de base e finalmente estreou pelo time profissional em 2016. No total, foram 72 partidas com a camisa da equipe paranaense, com cinco gols marcados. Além disso, conquistou um Campeonato Paranaense e uma Copa Sul-Americana.

Desde 2019 no Atlético de Madrid, o lateral entrou em campo em 118 jogos e balançou a rede seis vezes. Pelo time espanhol, o brasileiro conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2020/2021.

O lateral de 24 anos é uma opção para Tite para a disputa da Copa do Mundo, no Catar,, que tem início em novembro. Pela Seleção Brasileira, Lodi soma 15 jogos.

Reforços para a temporada

Esta será a 18ª contratação da equipe inglesa que ao final do ano também contará com a chegada do meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras.