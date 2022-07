Nova adaptação de ‘Pinóquio’ dirigida por Guillermo Del Toro ganha trailer; assista

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 27, o primeiro teaser de “Pinóquio“, nova adaptação do clássico que será dirigida por Guilhermo Del Toro, vencedor do Oscar e famoso por filmes como “A Forma da Água” e “Labirinto do Fauno“. A produção é a mais nova animação original do estúdio e será feita no estilo stop-motion, o mesmo utilizado em clássicos como “O Estranho Mundo de Jack” e “Fuga das Galinhas“. O filme contará a história de Carlo Collodi e terá nomes de peso em seu elenco. Gregory Mann será o Pinóquio, enquanto Ewan McGregor dará voz ao Grilo Falante, narrador da história. David Bradley viverá Gepeto e Christopher Waltz interpretará a raposa. Também estarão no longa Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Cate Blanchett. Apesar de divulgar o material promocional, a Netflix não divulgou a data de lançamento do filme, mas informou que o longa chegará ao streaming até o fim deste ano.

Confira o trailer:

O menino de madeira vai emocionar! O meu novo filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em dezembro. pic.twitter.com/XFXLtTEnt5 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 27, 2022