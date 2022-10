Nova aposta da Broadway, ‘& Juliet’ tem brasileiro no elenco e hits pop que vão de Katy Perry a Britney Spears

Desde que os teatros da Broadway reabriram, vários shows vêm anunciando o fim da sua temporada. Ainda durante a pandemia, “Frozen” saiu de cartaz, o sucesso “Dear Evan Hansen” retomou as apresentações, mas posteriormente fechou as cortinas, o fenômeno “O Fantasma da Ópera”, que em janeiro do ano que vem completa 35 anos em cartaz, terá seu famoso lustre subindo pela última vez em fevereiro de 2023. Já “The Music Man”, protagonizado por Hugh Jackman, vai se despedir dos palcos em janeiro do próximo ano. A Broadway, no entanto, resiste e se prepara para receber novas produções, sendo “& Juliet”, uma das principais promessas da temporada. O roteiro do espetáculo parte do princípio do que teria acontecido se Julieta, famosa personagem de William Shakespeare, não tivesse se matado e desse uma nova chance para o amor. Um ponto interessante dessa comédia romântica musical é que ela é contada com músicas pop bem conhecidas assinadas por Max Martin. Roar, popularizada na voz de Katy Perry, Baby One More Time, sucesso de Britney Spears, e Everybody, gravada pelos Backstreet Boys, são alguns exemplos de canções que compõem essa história.

“& Juliet”, que fez uma temporada em Londres antes de chegar à Broadway, foi classificado por Simon Cowell, o exigente jurado das atrações “Britain’s Got Talent” e “The X Factor”, como o melhor espetáculo que ele já assistiu na vida. A montagem da Broadway, que estreia no próximo dia 17 de novembro, conta com um brasileiro no elenco, o premiado Paulo Szot. As negociações começaram em 2021, quando ele vivia Billy Flynn no musical “Chicago”, na Broadway, e a confirmação de que estava no elenco de “& Juliet” veio este ano, quando Paulo retornou ao Brasil para protagonizar a montagem nacional de “Chicago”. Em entrevista à Jovem Pan, o ator contou que foi uma correria para conciliar os ensaios de “& Juliet” com as apresentações no Brasil. “Durante a temporada em São Paulo, cheguei a ir a Nova York para três dias de ensaios, uma espécie de bate e volta. Saí do Teatro Santander direto para o aeroporto de Guarulhos num domingo, e quando aterrissei em Nova York, fui direto para a sala de ensaio, onde todo o elenco já estava ensaiando há duas semanas. A produção do ‘& Juliet’ foi bastante flexível e compreensiva e se adaptou às minhas possibilidades de tempo”, contou.

Lance (Paulo Szot) tenta impor ao filho, Francois (Philippr Arroyo), sua visão de mundo – Foto: Divulgação/Matthew Murphy

O espetáculo marca uma nova fase na carreira do ator na Broadway, pois migra de um musical cheio de jazz para um espetáculo totalmente pop. “Estou muito feliz e honrado em fazer parte de um elenco tão jovem, onde a excelência artística e o canto são de extrema importância. A Broadway sempre valorizou, em décadas de tradição, quem canta bem, afinal, é sobre musicais! Então, ouvir um elenco super afinado deixa minha alma feliz”, declarou o brasileiro. Em “& Juliet”, Paulo dá vida a Lance, um pai que tenta de tudo para ver o filho, Francois (Philippr Arroyo), feliz, mas não o entende e tenta impor nele sua visão de mundo. “Muita coisa acontece e Lance começa uma delicada transformação na sua própria trajetória após reencontrar um amor antigo. É um personagem delicioso que se deleita com o texto de David West Read. Além disso, canto muitos hits de Max Martin como Teenage Dream, Everybody e Shape of my Heart”, adiantou Paulo. Na visão do artista, o musical tem tudo para ser um hit na Broadway: “O texto é simplesmente fantástico porque aborda temas de extrema importância para nossa sociedade com muito humor e sabedoria. Além disso, as músicas encaixam perfeitamente na linha dramática.”

Fora “& Juliet”, outros quatro musicais estreiam este ano na Broadway. “A Beautiful Noise: The Neil Diamond Musical” entra em cartaz no dia 4 de dezembro e conta a história do músico Neil Diamond, abordando as conquistas e as decepções que o artista enfrentou ao longo do caminho. “Quase Famosos” (“Almost Famous”) estreia em 3 de novembro e possui o mesmo diretor do filme, Cameron Crowe. A trama se passa na década de 1970 e acompanha um adolescente que sonha em ser jornalista. Com a chance de acompanhar a turnê de uma banda de rock, ele começa a escrever seus textos e chama a atenção da revista Rolling Stone. A famosa comédia “Quanto mais Quente Melhor” (“Some Like It Hot”), que já foi estrelada por Marilyn Monroe, chega à Broadway em 11 de dezembro. No auge da Lei Seca, dois músicos testemunham acidentalmente um massacre em Chicago organizado pela máfia. Com medo do que pode acontecer, eles se disfarçam de mulheres e entram para uma banda feminina. “KPOP” é outra novidade da temporada que estreia em 20 de novembro. O espetáculo busca mostrar o backstage da música pop coreana que ganhou o mundo, mostrando como as estrelas são criadas e descartadas nessa indústria. A cantora coreana Luna, do grupo f(x), está no elenco do musical que busca atingir, principalmente, as atuais gerações.

