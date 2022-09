Nova apuração liga óleo nas praias em 2019 a combustível e a navio nazista

Um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros, canadenses e norte-americanos trouxe informações novas sobre as manchas de óleo que atingiram a costa de 11 estados a partir de 2019. O material que poluiu principalmente as praias do Nordeste se tratava de uma mistura de óleos combustíveis usados para transporte de navios, e não petróleo cru, de acordo com dados da pesquisa divulgados pelo o UOL.

“Esses achados sinalizam que o óleo misterioso do Brasil contém materiais refinados e não apenas um óleo bruto virgem. Provavelmente é um óleo combustível usado para energia em andamento de um navio ou transportado para uso futuro”, diz o artigo publicado na revista “Energy & Fuels”.

os pesquisadores também descobriram que esse óleo não foi necessariamente produzido recentemente e pode ter sido processado ainda na década de 1940.

“Essa informação é de suma importância porque você elimina as possibilidades que te distanciam dos possíveis causadores. Antes estavam atrás de um navio que transportava óleo, que não foi o causador [do desastre ambiental]”, afirma Rivelino Cavalcante, pesquisador do Labomar (Instituto de Ciências do Mar), da UFC (Universidade Federal do Ceará), e que coordenou a parte brasileira do estudo.

Segundo a reportagem, os dados refutam a tese levantada pela investigação concluída pela Polícia Federal (PF) que indiciou no seu inquérito o navio grego Bouboulina, que transportava óleo cru da Venezuela. Entretanto, de acordo com a análise forense, o material não seria petróleo.

O Bouboulina também não registrou nenhum problema nos portos onde atracou depois de deixar o porto José, na Venezuela, em 19 de julho de 2019. O navio zarpou com 1 milhão de barris de petróleo e, em 3 de setembro, entregou toda a carga, sem nenhuma perda, no porto de Melaka, na Malásia. Já a Marinha encerrou seus trabalhos no final de 2020, dizendo que as investigações foram inconclusivas.