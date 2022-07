Nova atriz global? Ex-BBB Natália Deodato faz revelação inusitada e comemora: “Vitoriosa!”

Quanta alegria! A ex-BBB Natália Deodato comemorou mais uma conquista ao anunciar que acaba de gravar sua primeira série para um canal do Grupo Globo. A modelo foi escalada para realizar uma participação em ‘Aqui ao Lado – Vizinhos’, uma produção que promete deixar os telespectadores animados e será exibida pelo Canal Brasil em 2023.

“Foi a minha primeira aparição em um set dos canais Globo. Fiz uma participação especial, curta, mas que, para mim, foi muito significativa. Fiquei muito feliz, emocionadíssima, foi muito gratificante. “Antes, meu sonho era poder entrar em ‘Malhação’. Quando era pequenininha, falava, ‘quando crescer, vou fazer Malhação’. Sempre tive o sonho de ser atriz e, como mulher preta, quero interpretar não só alguém que viva uma situação dura, mas uma mulher vitoriosa, sabe?”, declarou ela durante uma entrevista ao Gshow.

Orgulhosa com tudo o que vem acontecendo em sua vida, a musa comemorou a nova conquista. “Uma mulher que venceu seus desafios, que conseguiu passar pelas suas superações. Se depender de mim, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. O resto, vou deixar com o Universo, que ele providencia.”

Ex-BBB Natália chora ao desabafar sobre agência que hackeou seu celular Na tarde desta quinta-feira (28), Natália Deodato usou seus Stories do Instagram para desabafar após cancelar um contrato que tinha com uma agência de marketing. A modelo contratou a equipe na época em que estava confinada no ‘Big Brother Brasil 22’.

“Hackearam o meu número, acabaram de bloquear. Meu número foi cedido pela agência porque saí do BBB sem nada e eles me deram um chip com um plano atual, e era o que estava no meu Whatsapp. Então a todos os meus contratantes, pessoas que estão negociando, pessoas que conversam comigo, peço que não deem continuidade às conversas porque não estou mais com esse número. Eles cancelaram minha linha às 11h da manhã e agora também estou sem Whatsapp. Eles hackearam, só que tem a verificação em dois fatores e precisa da senha. Mas acho que conseguiram abrir e vão tentar contato com as pessoas”, revelou.

“Estou falando isso porque fui muito prejudicada durante todo o tempo que participei do BBB, principalmente por equipe.. Estavam tentando enfiar um contrato na minha mãe de R$ 700 mil, teve amiga minha que tentou me prejudicar dentro do BBB e ela ia receber R$ 100 mil desse mesmo cara. Teve vários conteúdos que infelizmente não passam pro público do sofá, teve falas, faltas, muitas coisas, conversas, que não foram passadas nos cortes, só no pay per view, e minha equipe desde o início do programa em momento nenhum colocava posicionamento nas redes”, finalizou a ex-BBB.

