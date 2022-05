Nova CNH começa a ser impressa pelo Detran-BA

A partir de 1º de junho, apenas o modelo novo será impresso pelo órgão. Porém, a substituição da CNH vai acontecer de forma gradual e sem custo extra.

Seguindo a resolução 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) passa a imprimir os novos modelos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir dessa quarta-feira (01). Para quem já possui habilitação, não haverá necessidade de reemissão do documento que será disponibilizado ao cidadão sem custo extra.

A troca da CNH não é obrigatória, será feita de forma gradual para novas habilitações ou na emissão da segunda via do documento. O novo modelo conta com mais segurança, sistema avançado contra falsificações, permitirá a inclusão do nome social e da filiação afetiva do condutor, além de contar com informações em inglês, francês e português.

Segundo o diretor-geral do Detran-BA, as novas características vão garantir ao condutor maior segurança com a padronização internacional. “Estamos com tudo pronto para a impressão do novo modelo. Realizamos os testes e, a partir de agora, só vamos imprimir o modelo novo. Mas não há necessidade de emitir uma nova CNH, apenas os novos condutores ou o cidadão que necessitar da segunda via. Esse será um processo gradual e progressivo”, pontuou.

A nova CNH contará com um sistema avançado contra falsificações. Além disso, o documento vai ganhar mais uma cor: o amarelo. “A nova CNH conta com padrões avançados de segurança, com o uso de tinta que brilha no escuro, holograma e impressão reativa a luz ultravioleta. Também teremos o QR code e o código utilizado nos passaportes, aquele código internacional, permitindo que o condutor possa embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros”, enfatizou o diretor de Habilitação do Detran-BA, Francisco Américo.

Com a utilização do QR code, o documento poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. Vale ressaltar que para inclusão do nome social do condutor, é indispensável a apresentação da certidão de nascimento original e o RG atualizado.

FOTO: Itailuan dos Anjos / ASCOM Detran-BA