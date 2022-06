Nova CNH entra em vigor na quarta; confira quais são as mudanças

O novo modelo de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passará a ser emitido pelos Detrans estaduais a partir desta quarta, 1º de junho. O formato terá elementos gráficos contra fraudes e falsificações e passará a atender requisitos internacionais de identificação. Ele ficará disponível tanto na versão impressa quanto no formato digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O lançamento será realizado em um evento em Campo Grande (MS), no qual o secretário nacional de Trânsito, Frederico Moura Carneiro, irá apresentar as mudanças no documento. A nova versão será obrigatória a quem tirar a CNH ou a primeira versão, e quem tiver documento válido terá de fazer a transição quando a atual expirar na data prevista.

O documento passará a ter uma tinta fluorescente, que brilha no escuro, e ganhará itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma na parte inferior. O novo terá uma combinação das cores verde e amarela, em vez de apenas verde. A assinatura passará a ficar abaixo do nome do condutor, ao invés de ficar na dobra como é hoje; será permitido o uso do nome social e da filiação afetiva do dono do documento. Embaixo, haverá um quadro com desenhos de silhuetas de veículos e o código de cada categoria para qual o motorista pode dirigir, se motos, carros, caminhões, etc.

Uma tabela com os códigos de cada categoria e subcategoria também será criada, assim como um quadro de observações, para informar eventuais restrições médicas e se o condutor exerce atividade remunerada. O QR code será mantido. O novo padrão é estendido para motoristas com Permissão para Dirigir, a autorização temporária concedida a iniciantes, identificada pela letra “P” no lado superior direito do documento, enquanto quem tiver o documento definitivo será identificado pela letra D. Também há, como acontece atualmente, o campo ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). Por fim, a nova CNH trará o código MRZ, o mesmo usado em passaportes, preenchendo um requisito internacional.