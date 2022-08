Nova contratada da Globo, Lívia Andrade posa com roupa marcando seios: “Pra que sutiã?”

Sempre diva! Se você realmente achou que a nova contratada da Globo, Lívia Andrade, não iria dar o que falar com um look chamativo, achou bem errado. A musa apostou, na tarde desta quinta-feira (25), em uma foto pra lá de sensual.

+ No banheiro, Lívia Andrade mostra como fica seu biquíni cavadíssimo: “Vai dar praia”

“Não pode falar palavrão nessa……. pgecjechtdbhyrbjkjyffhjtffv kkkkkkkkkk”, brincou a apresentadora na legenda da publicação. Nos cliques, Lívia Andrade surge sentada em uma cadeira enquanto exibe sua bota preta e, claro, uma camiseta branca que está marcando até demais.

“Se pudesse eu já ia soltar um ‘caraalh*’ só de olhar pra essas fotos”, brincou uma fã no campo de comentários. “Meu deus, vai ser muito estranho e legal te ver na Globo”, disse mais uma.

Cátia Fonseca dá detalhes de saída de Lívia Andrade e apresentadora se pronuncia Parece que o clima deu uma leve esquentada na última semana. Cátia Fonseca resolveu dar alguns pitacos sobre Lívia Andrade e parece que a apresentadora não curtiu nada.

“Eu adoro a Lívia, acho ela super talentosa, é amiga, gosto muito dela, mas nesse caso… Primeiro, vou buscar até as palavras corretas para não ser indelicada. Há um tempo atrás a Lívia até postou para a gente internamente saber que teria um programa musical […] Ela tem muita amizade [no meio sertanejo] […] Isso a própria Lívia falou disso tudo, internamente a gente nem sabia direito”, afirmou Cátia.

Em seguida, Lívia rebateu usando suas redes sociais: “Catia, querida, me mande a entrevista onde digo tudo isso. Depois do covid posso estar com a memória comprometida e você me ajudaria demais. Teve festa sim, o programa existe, só não disse a data nem o local da estreia, mas se você tem, me mande, por favor”.

