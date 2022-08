Nova polêmica de Britney Spears: por que a cantora está sendo acusada de maltratar os filhos?

Mais uma polêmica envolvendo Britney Spears! O ex-marido e pai dos filhos da cantora, o ex-dançarino Kevin Federline, publicou uma série de vídeos antigos onde a musa pop aparece discutindo com os herdeiros, Sean e Jayden.

Porém, a atitude de Kevin fez com que Britney recebesse o apoio dos fãs. Em um dos vídeos, a dona do hit “Gimme More” discute com os garotos quando já estão na cama para supostamente dormirem. Ela exige respeito: “É melhor vocês começarem a me respeitar, está claro? Vocês precisam começar a me tratar como uma mulher com valor. Eu sou uma mulher, ok? Sejam legais comigo. Entenderam?”.

Wait, Britney Spears giving her kids clear boundaries, expectations, and wanting them to know her worth & value like millions of other parents have in a highly out-of-context and edited video, is Kevin Federline’s ‘gotcha’ moment?

Reminder: $30k child support drives up in 2024. pic.twitter.com/vQmwY3QoU9

— AskAubry (@ask_aubry) August 11, 2022

Em outro vídeo divulgado por Kevin, Britney é flagrada discutindo com Sean por ele andar descalço durante o clima frio. Ele e Jayden discutem com a mãe por ela ter confiscado o celular do primogênito.

#RumorHasIt FAMILY FEUD ALERT! Britney Spears and ex-husband Kevin Federline are battling over their 15 and 16 year-old sons…here’s the timeline: (PART 4)

8/10: KFed LEAKS videos of Brit arguing with her sons from 2018, saying “the lies have to stop” (to prove…abuse? ) pic.twitter.com/JmiLsKxT1z

— The Rumor Mill (@TRMUpdates) August 11, 2022

Britney Spears lamenta divulgação dos vídeos Vale destacar que os vídeos foram divulgados após a participação de Kevin Federline no programa britânico ITV News. Na ocasião, ele criticou Britney Spears como mãe, disse que os filhos optaram por não vê-la e sentem vergonha dela por causa das fotos sensuais que a cantora posta com frequência nas redes sociais.

Após a divulgação dos vídeos, a Princesa do Pop lamentou que o ex-marido decidiu tratar desse assunto publicamente e garantiu que “deu tudo” aos filhos. Britney fez questão de ressaltar que “criar adolescentes nunca é fácil” e que o motivo do relacionamento conturbado com os dois aconteceu antes mesmo de começar a postar fotos no Instagram.

