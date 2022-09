Nova Sussuarana ganha Unidade de Saúde Familiar

Uma nova Unidade de Saúde da Família (USF) foi inaugurada nesta sexta-feira (2) no bairro de Nova Sussuarana. Entregue pela Prefeitura de Salvador, o posto, que está localizado na Rua Rubéns Zardival, amplia a cobertura básica de saúde, ofertando serviços voltados à promoção, prevenção, recuperação e reabilitação das doenças mais frequentes.

Presente na inauguração, Bruno Reis, prefeito de Salvador, falou sobre a nova entrega e a cobertura em saúde na região.

“É a segunda [unidade] que a gente inaugura em menos de um mês. Entregamos na carinhosamente chamada ‘Velha Sussuarana’ e agora outra na nova. Com isso, o bairro passa a ter 100% cobertura [nos serviços de saúde] e o distrito sanitário passa da casa dos 70%”, disse.

A construção da unidade de saúde contou com um investimento de R$1,3 milhão. Reis lembrou a diferença da assistência em saúde na saúde entre o ano de 2013 e o momento atual.

“Em 2013, Salvador tinha apenas 18% de cobertura. Com essa unidade, nós vamos passar da casa dos 60% e nos aproximamos da universalização [do atendimento] que, conforme preconiza o Ministério da Saúde, é o percentual de 70% de cobertura”, falou ele, destacando que é a sexta unidade que ele inaugura no atual governo.