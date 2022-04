Nova temporada do The Voice Kids estreia domingo (1º)

Pode preparar o coração para se emocionar com o sonho de crianças que dão seus primeiros passos na música. É que a partir deste domingo (1/5), o público acompanha novas histórias na estreia da sétima temporada do The Voice Kids, logo após ‘Temperatura Máxima’. Nas cadeiras dos técnicos, uma novidade: a dupla Maiara & Maraisa se junta a Carlinhos Brown e a Michel Teló, com toda sua experiência, potência e uma boa dose de humor. Na apresentação, Márcio Garcia segue acompanhado de Thalita Rebouças, que tem a missão de acalmar o coração dos participantes e seus familiares.

Para traçar esse novo caminho, os candidatos contam com a ajuda de seus técnicos. Maiara & Maraisa também começaram cedo na carreira, aos cinco anos de idade, e sabem o que esperar. “É uma responsabilidade gigantesca. A gente tem de ter muita sabedoria e cuidado, porque são crianças sonhadoras e esse momento delas, aqui, é de fortalecimento. Queremos impulsioná-las, independentemente da música ou do que elas queiram ser”, afirma Maraisa. “É um programa de muita alegria, diversão e competição. Afinal, é um jogo e viemos para ganhar (risos). Queremos descobrir um novo talento do Brasil e mudar a vida de muitas pessoas”, completa Maiara.



O técnico vencedor da última edição, Michel Teló, entrega sua estratégia e revela que se enxerga em cada criança que passa pelo programa. “Minha estratégia sempre foi usar o coração e ir pelo que eu sinto. Aqui todo mundo canta muito, todo mundo tem muita técnica. O nível do programa é cada vez maior, então sempre são grandes vozes. Eu sempre sigo o coração. Me vejo em cada criança que sobe no palco, que canta e conta sua história. Tem muito a ver com a minha história de quando eu comecei, né? Fui descoberto no colégio por um professor e aí, de repente, estava cantando nos corais, me apresentando nos festivais e indo cantar onde meus pais me levavam. Aqui, todos recebem muito apoio e contam com uma torcida muito grande” conclui.



Já para o veterano Carlinhos Brown, a sétima temporada será uma surpresa atrás da outra e com emoção em dobro: “A emoção é em dobro porque as crianças já estão adquirindo confiança. Aqueles que eram pequenininhos quando começaram a assistir, já estão vindo para o programa. Acho que o ‘The Voice’, especialmente o ‘The Voice Kids’, apesar da seriedade, é um lugar de experimentar”, ressalta.



Muito carinho e torcida nos bastidores e no palco

Fora das cadeiras mais famosas do Brasil e no comando do programa está Márcio Garcia, que não esconde a alegria com a missão. ‘É incrível estar em mais uma temporada do The Voice Kids. Para nós, apresentadores e técnicos, é um momento de muita alegria, mas para as crianças é um momento que vai ficar marcado para sempre. É muito gratificante fazer parte de um momento tão singular na vida delas”, conta.



Já nos bastidores não vai faltar muita torcida e vibrações positivas com Thalita Rebouças. Por conta dos protocolos de segurança com a pandemia, cada candidato só pode ser acompanhado por um membro de sua família, mas um link da apresentação é disponibilizado para que o restante dos familiares não perca nenhum detalhe de casa. “Meu coração dispara como na primeira vez. É muito lindo ver esse programa e fazer parte dele. O lounge, para mim, é uma experiência muito maravilhosa, porque é a hora que eu olho as crianças no olho antes delas entrarem no palco. A pureza delas é uma coisa que a gente nunca vai cansar”, observa a autora, que escreve para o público infanto-juvenil há 20 anos.

O The Voice Kids terá cinco etapas: Audições às cegas, Tira-teima, Batalhas, Semifinal e Final. O programa começa com 63 candidatos aprovados nas audições às cegas – 21 em cada time – e termina com um vencedor, que ganhará o prêmio de R$ 250 mil, o gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.