Novas mulheres: famosas passam por transformações radicais para o trabalho e para vida

Nos últimos meses várias famosas decidiram renovar o visual e mudaram o corte dos hairs e a cor dos fios. Teve morena que clareou os fios, loira que ficou ruiva e longos que ficaram curtinhos. Entre várias celebridades brasileiras que atualizaram o corte e a coloração, estão: Sandy, Vanessa Giácomo, Kéfera, Giovanna Antonelli, Jade Picon e Larissa Manoela.

+ Para celebrar os 64 anos de Madonna, vamos relembrar os 5 looks icônicos da diva do pop

Algumas celebridades mudaram a cor e o corte dos hairs pelo desejo de renovar a aparência, já outras realizaram a transformação para interpretar personagens em trabalhos na TV. As atrizes já estão acostumadas a mudar o visual à cada papel que assumem, isso é necessário para dar vida ao personagem que irão interpretar. As artistas, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo e Jade Picon, passaram por esse processo nos últimos dois meses.

Giovanna Antonelli, que tinha os cabelos longos e no tom morena iluminada durante a novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, mudou os fios para o comprimento na altura dos ombros, os deixou super enrolados e escuros, toda essa mudança foi para gravar um filme, a atriz comentou sobre a transformação: “Essa é Bia, do filme ‘Apaixonada’! E esse é seu visual, que agora eu estou curtindo por quatro semanas, antes de mudar de novo! Amei!”, como ela mesmo disse, foram apenas quatro semanas com este visual, há pucos dias ela mudou novamente os cabelos, alongou os fios e voltou para a cor morena iluminada, na legenda das fotos que publicou no Instagram, escreveu: “Novos projetos, transformação incrível! Cabelão ‘TRUSSformado’ daquele jeito que amo!!! Conta aí??? Curtiu? Vem, novidade aí!!!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Mudança radical de Vanessa Giácomo A atriz, Vanessa Giácomo, passou por uma transformação super radical, para interpretar sua personagem na próxima novela das 21h, “Travessia”, na Globo. O corte que deixou os fios bem curtinhos foi inspirado na atriz francesa, Audrey Tautou. Ela disse na legenda das fotos e vídeo que postou nas redes sociais, que amou o resultado: “Minha transformação, idealizado por @kelfurman @eufernandotorquatto executado por @neandroferreira Amei o resultado! ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @vanessagiacomo

Jade Picon fez mudança no visual para dar vida à personagem Chiara No último sábado (13), a ex-BBB, Jade Picon, surpreendeu a todos com seu novo visual. Para interpretar a sua primeira personagem como atriz, a Chiara, que estará na próxima novela das 21h, da Rede Globo, ela cortou os cabelos na altura dos ombros e mudou a cor dos fios, de castanho para loiro acinzentado com pontos de luz em tons mais claros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Cansei, quero mudar o visual! Se para algumas famosas, a transformação é necessidade profissional, já para outras, é somente desejo de mudar e dar uma repaginada no visual. Foi assim para: Sandy, Kéfera e Larissa Manoela, veja o antes e depois das artistas.

Sandy A cantora Sandy, trocou o loiro pelo ruivo. “E do nada… PÁ!! 🫢(Maria Chiquinha fazendo cosplay de Viúva Negra.) do influencer favorito @lucas.lima ”, escreveu na legenda da publicação.

A cantora Sandy, trocou o loiro pelo ruivo. (Fotos/Reprodução Instagram)

Kéfera reduziu o tamanho dos fios radicalmente A atriz, Kéfera, que tinha os cabelos bem longos, reduziu super os fios, deixando-os na altura do queixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera (@kefera)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera (@kefera)

Do ruivo ao moreno caramelo, Larissa Manoela transformou os hairs Foi só terminar as gravações da novela “Além da Ilusão”, que Larissa Manoela, correu mudar o visual. A atriz, trocou o ruivo por uma cor mais escura, escolheu a tonalidade 632, Brigadeiro Caramelo, da L’Oréal Paris, marca que é parceira. Além da nova cor, ela colocou aplique nos fios que estavam curtinhos, deixando-os mais compridos e volumosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Fique por dentro das notícias dos famosos:

+ Simaria proíbe familiares de entrar em condomínio onde mora

+ Amaury Nunes revela ter sido intimidado por Karina Bacchi a desistir do filho

+ Lívia Andrade é contratada pela TV Globo e data de estreia é definida