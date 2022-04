Nove ministros de Bolsonaro são exonerados para as eleições

Esta quinta-feira, 31, marca a exoneração de nove ministros do governo Bolsonaro, que deixam suas funções para concorrer nas eleições deste ano. A lei determina que integrantes do Executivo devem deixar as funções em até seis meses antes do pleito, o que coloca o dia 2 de abril como data-limite para descompatibilização dos cargos públicos. >> Mario Frias e Sérgio Camargo deixam o governo BolsonaroAs exonerações foram feitas a pedido e publicadas no DIário Oficial da União (DOU) desta quinta. Ainda durante o dia, os ministros que deixaram seus ministérios participarão de uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os ministros exonerados irão concorrer aos governos estaduais, como em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, ao Senado e a Câmara dos Deputados. Restando seis meses para as eleições, Bolsonaro não fará grandes mudanças nos ministérios e a maioria dos substitutos serão os atuais secretários-executivos. Com isso, alguns substitutos já estão definidos. Ronaldo Bento, secretário de Assuntos Estratégicos, irá substituir João Roma; Carlos Brito, presidente da Embratur, para ocupar o lugar de Gilson Machado; Marcelo Sampaio, atual secretário-executivo da Infraestrutura, na vaga de Tarcísio de Freitas; e Cristiane Britto, atual chefe da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres substitui Damares Alves. Saem do governo Bolsonaro: Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura;Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência;Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia;Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional;Tereza Cristina, da Agricultura;Flávia Arruda, da Secretaria de Governo;João Roma, da Cidadania;Gilson Machado, do Turismo;