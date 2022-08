Novela Pantanal aquece ponte aérea e estimula o turismo na região

O remake de Pantanal, incontestavelmente, é um dos maiores acertos da TV Globo nos últimos anos. As belas paisagens exibidas diariamente entre uma cena e outra deixam em evidência a força do bioma, que, apesar de ser o menor do Brasil em extensão de terras, tem expressiva importância econômica, principalmente com o agronegócio, com destaque à pecuária bovina.

Um mapa de cobertura vegetal dos biomas do Brasil realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) mostrou que 80% da área privada do Pantanal é utilizada para bovinocultura de corte há pelo menos 250 anos. A produção na região Sul-Mato-Grossense atende à demanda do mercado consumidor por produtos obtidos por meio de sistemas de produção ambientalmente corretos e socialmente justos, segundo a Embrapa.

Nos últimos anos, foi registrado um aumento de selos de boi sustentável e orgânico do Pantanal. Em apenas três anos, de 2013 a 2016, o salto foi acima de 200% no número de animais sem aumento da área utilizada e graças às tecnologias um salto considerável na quantidade de carne proveniente dessa cadeia. A tendência se repetiu entre 2020 e 2021.

Além do gado

Intimamente relacionada com a pecuária bovina, a criação de equinos da raça Cavalo Pantaneiro também se destaca, raça adaptada as adversidades que existem na região. Além disso, o mel produzido no Pantanal, na região de Mato Grosso do Sul, foi o primeiro produto do gênero no Brasil a obter o registro de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A apicultura se tornou uma alternativa às propriedades rurais para gerar renda ao mesmo tempo que preserva o bioma, de acordo com o Canal Agro.

Bacia do Alto Paraguai

A bacia do Alto Paraguai, que se divide em três países, com 63% do lado brasileiro e abriga a maior parte do Pantanal, é responsável por 31,7% do rebanho bovino Sul-Mato-Grossense.

Até 2018, culturas como as de soja, algodão, cana-de-açúcar e bovinocultura de corte geraram mais de 34,3 mil empregos diretos, representando 33,3% dos empregos gerados por estas culturas no Estado. Além disso, com 49,4 mil postos de trabalho indireto e 99,7% induzidos, essas atividades representam participação de 34,8% e 35,2% dos empregos gerados no Mato Grosso do Sul.

Em 2018, foram R$ 282,6 milhões de renda direta, indireta e induzida com estas atividades, a partir dos empregos gerados, representando 32,5% da renda gerada no Estado.

Turismo

O interesse pelo bioma pantaneiro começou antes mesmo da novela entrar no ar, já nas primeiras chamadas, quando as buscas no Google cresceram significativamente. Isso gerou boas expectativas – mais à frente concretizadas – naqueles que vivem do turismo.

O aumento do turismo no Pantanal chega a 100% em comparação ao período anterior à exibição da novela. Cresceu também a predominância brasileira entre o público da região, que antes tinha como destaque estrangeiros, sobretudo norte-americanos e europeus. Alguns dos principais resorts locais estão com reservas esgotadas até outubro.

As belas paisagens exibidas diariamente pela TV Globo são gravadas em Aquidauana, situada na Serra de Maracaju, a 139 km da capital de Mato Grosso do Sul. A cidade conta com opções de hospedagens para aqueles que seguem rumo ao bioma, que podem ficar também em Anastácio, Miranda, Corumbá e Ladário.

O que fazer no Pantanal?

É possível montar um vasto roteiro de viagem, com direito a imersão na vida local e um safári brasileiro pela flora riquíssima, com mais de 250 espécies de peixes, 50 répteis, 650 aves e 80 mamíferos, entre eles a fascinante onça-pintada. Agências de turismo oferecem pacotes que incluem experiências com pantaneiros para arrebanhar, aprender a laçar e até seguir comitivas com até mil cabeças de gado.

Passeios a cavalo, trilhas, canoagem, passeios de barco, pesca esportiva, observação de jacarés pelos rios e revoadas de pássaros estão entre as atividades com alta procura. Alguns hotéis são especializados em pesca simples, tendo funcionários a disposição para auxiliar os hóspedes.

