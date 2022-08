Novo affair? Bruna Marquezine ganha mensagem de aniversário do ator Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine, que está completando 27 anos nesta quinta-feira (04), ganhou uma mensagem mais que especial de aniversário do ator Xolo Maridueña. “Fofoca monster”, brincou o ator.

+ Bruna Marquezine leva ator internacional na festa de Sasha Meneghel

Xolo e Bruna interpretam o casal protagonista do novo filme da DC Comics, “Besouro Azul” e acabaram se conhecendo durando as filmagens do longa. Em sua publicação no Instagram, o ator compartilhou vários momentos fofos ao lado da atriz, e reascendeu ainda mais os rumores de um affair entre o casal.

“Feliz aniversário fofoca monster. Mesmo depois de filmar um filme inteiro juntos, você ainda me tolera, o que significa que você merece o aniversário mais feliz”, declarou Xolo na publicação para a atriz.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Xolo Mariduena (@xolo_mariduena)

Na publicação, Xolo continuou agradecendo a atriz por todos os momentos especiais que passaram juntos. “Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, me ensinar as melhores frases — “filha da p*ta” é de longe a minha favorita, mas, acima de tudo, obrigado por ser a boba mais f*da”, escreveu o ator.

Romance no ar? Bruna Marquezine leva Xolo Maridueña para uma festa no Brasil Após as gravações do “Besouro Azul”, Bruna Marquezine retornou ao Brasil e levou Xolo Maridueña na festa de aniversário de Sasha Meneghel. E os internautas começaram a acreditar ainda mais em um possível romance entre o casal ao ver imagens de Xolo na festa.

O casal não apareceu junto em fotos durante o aniversário da filha de Xuxa Meneghel, porém, os relances de Xolo durante a festa já bastaram para levar a internet à loucura.

É REAL! Xolo Maridueña está no Brasil e nesse momento se encontra na casa da Bruna Marquezine, em sua festa junina. pic.twitter.com/i6ZeKiuduh

— barbie (@pobressima) August 1, 2022

Saiba as últimas novidades do mundo dos famosos:

+ Após saída de Ana Furtado, Sensitiva prevê que Boninho também deixará TV Globo

+ De acordo com Sensitiva, Viih Tube e Eliezer terão um bebê: “Encontro de almas”

+ Thales Bretas comemora aniversário de filho com Paulo Gustavo: “Incondicional”