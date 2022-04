Novo aplicativo do CadÚnico é lançado pelo governo federal

Com mais opções aos usuários, a exemplo de mapa georreferenciado com os pontos de atendimento mais próximos aos cidadãos, o governo federal lançou o novo aplicativo do Cadastro Único, disponível para Android e iOS.

Além da primeira opção, a plataforma também traz ao usuário a possibilidade de auto-cadastramento, extrato dos benefícios, notificações e assistente virtual. Com a modernização do Cadastro Único, os novos cruzamentos de dados serão feitos a partir de mais de 36 bilhões de registros.

Segundo o Ministério da Cidadania, há mais de 80 milhões de pessoas com registro no banco de dados do Governo Federal.

O Cadastro Único é usado pelo Governo Federal para definir quem é elegível a mais de 28 benefícios e iniciativas, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem, Tarifa Social de Energia Elétrica e Casa Verde Amarela.

Por sua vez, o cadastramento presencial continua da mesma forma.