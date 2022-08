Novo cabelo: veja como copiar o corte e a cor dos fios de Jade Picon

Tudo que Jade Picon faz vira notícia, sobretudo após a entrada da influenciadora digital no BBB e, posteriormente, na nova novela das 21h da Globo, Travessia. Recentemente, a influencer movimentou a internet com sua mudança radical nos cabelos.

As madeixas longas sempre foram marca registrada da atriz, que teve de dar adeus aos fios compridos para viver Chiara, sua personagem na trama. A mudança rendeu inúmeros elogios.

Contudo, quem deseja aderir ao novo visual deve saber alguns detalhes. O Metrópoles conversou com o hairstylist Rodolfo Iglesias para entender as técnicas usadas no cabelo da artista e os principais cuidados que se deve ter.

Confira:

Técnica

Segundo Rodolfo, o corte adotado por Picon é o tradicional long bob, que pode ser reproduzido nos tamanhos curto, médio ou longo.

Quanto à cor, é possível notar que apenas a parte da frente do cabelo da atriz está iluminada. De acordo com o expert, esse método de coloração se chama hair contour. “É feito uma moldura para o rosto, iluminando apenas pontos específicos baseados no visagismo, assim como uma maquiagem”, explica.

Cuidados

Não é só de close que se “vive” um long bob. Iglesias salienta alguns cuidados necessários para manter o estilo. “Quem deseja mudar o visual como ela, vai precisar aumentar um pouquinho a frequência no salão. O corte exige manutenção a cada 2 meses, aproximadamente. E as mechas frontais, um cuidado frequente de hidratações”, destacou.

Uma pista do que está por vir?

Assim que mostrou a transformação em seu Instagram, uma chuva de elogios invadiu os comentários. Entre eles, muitos internautas pontuaram como o corte radical deixou Jade com um aspecto mais maduro.

Rodolfo explica que essa percepção do público é perfeitamente normal, e tem explicação. O que o corte antigo, mais longo, passava uma imagem de menina, com um ar mais inocente e juvenil.

O novo visual, por sua vez, garante imponência, modernidade e atitude. “Acredito que esse estilo transmite a ideia de uma mulher mais sofisticada e empoderada”, afirma o especialista.

