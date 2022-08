Novo Diretor Disciplinar da Escola Reitor Edgard Santos toma posse, em Itamaraju

Na manhã desta terça-feira (9), aconteceu na Escola Municipal Reitor Edgard Santos, integrante do Modelo dos Colégios da Polícia Militar de Gestão Compartilhada, em Itamaraju, a cerimônia de transmissão do cargo de Diretor Disciplinar da unidade de ensino.

Tomou posse no cargo, em ato solene presidido pela Major Kelly Ravani, comandante da 43ªCIPM/Itamaraju, o Subtenente PM RR Evanildo Felipe do Nascimento, em substituição ao Sargento PM RR Arnoldo Rodrigues Souza, que deixou o cargo a pedido.

Na cerimônia, que contou com a participação dos alunos escola, também foram homenageados, além do Diretor substituído, os sargentos Nascimento e Edinei ex-integrantes da equipe Disciplinar, que receberam certificados de agradecimento pelos bons serviços prestados e lembranças da escola.

Na oportunidade, também foram apresentados o Sargento PM RR Davi Silva e o Soldado PM Ref Edson Freitas, que passaram a integrar a equipe.

Além da comandante da 43ª CIPM, prestigiaram o evento o Prefeito Marcelo Angélica, o Sr. José Ferreira, Secretário de Educação, o Capitão Sidney Oliveira, Coordenador Setorial do Modelo CPM, professores e familiares. O evento foi finalizado com uma apresentação musical da aluna Laila, do 7⁰ ano.

Por | 43ª CIPM