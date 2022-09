Novo festival de música em São Paulo, ‘The Town’ divulga datas para 2023

A Prefeitura de São Paulo deverá aplicar R$ 40 milhões em obras de infraestrutura no Autódromo de Interlagos para viabilizar a realização do ‘The Town‘, evento que passará a integrar o calendário de eventos da cidade a partir do próximo ano. O festival de música será organizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, e acontecerá sempre nos anos ímpares; os anos pares serão dedicados ao evento carioca. O primeiro festival acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro do próximo ano. “Vamos dar a infraestrutura. Toda a parte de montagem vai ser por conta do The Town, o que a Prefeitura vai fazer são as estruturas do autódromo, estruturas que ficarão fixas e servirão para outros eventos”, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na Cidade do Rock. Entre as intervenções previstas estão a construção de uma passarela e também obras de saneamento – no Rock in Rio, não há banheiros químicos, e os instalados provisoriamente têm conexão direta com a rede de esgoto. “Estamos prevendo investir em torno de R$ 40 milhões. É um local que temos utilizados para grandes eventos, como Fórmula 1, Lollapalooza, e tem ajudado muito a cidade com relação a poder gerar emprego e renda”, sustentou Nunes.

O prefeito citou um estudo da FGV que estima uma movimentação financeira de R$ 1,7 bilhão na cidade com o evento – os números são os mesmos auferidos pela fundação na edição de 2019 do Rock in Rio. Antes de participar da cerimônia ao lado de Roberto Medina, fundador e presidente do Rock in Rio e, agora, também do The Town, Ricardo Nunes se encontrou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Ele recebeu a chave da cidade das mãos de Paes. “Falamos sobre fortalecer aquela coisa de São Paulo e Rio de Janeiro serem cidades irmãs. Vai ter o The Town um ano em São Paulo, no outro ano aqui no Rio. Nenhuma cidade perde com isso, pelo contrário, a gente fortalece isso”, afirmou Nunes. O prefeito carioca aproveitou para alertar Nunes sobre os desafios do transporte público para um evento que reúne mais de 100 mil pessoas por dia. No Rock in Rio, o deslocamento do público tem sido um dos maiores problemas, em especial na saída dos shows.

*Com informações do Estadão Conteúdo