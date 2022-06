Novo filme com Lázaro Ramos foi rodado na Bahia; veja cena inédita

Itacaré e Maraú, no litoral sul baiano, são cenários de “As Verdades”, novo filme com Lázaro Ramos, um suspense que promete deixar os espectadores que gostam do gênero vidrados na tela do cinema. A produção chega para mostrar que, apesar das dificuldades, as produções brasileiras podem ser tão boas quanto muitas histórias de Hollywood.



A trama retrata o processo de investigação de um crime a partir da perspectiva de três suspeitos e traz, além de Lázaro, a atriz baiana Edvana Carvalho, Bianca Bin, Drica Moraes, Thomás Aquino e Zé Carlos Machado no elenco.



O filme estreia no dia 30 de junho nos cinemas de todo o Brasil e tem roteiro de Pedro Furtado, direção de José Eduardo Belmonte (de “Se Nada Mais Der Certo” e “Alemão”) e produção de Caio e Fabiano Gullane.



Confira cena inédita:

