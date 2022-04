Novo Forza Motorsport pode chegar ao Xbox One

Já sabemos que um novo título da franquia Forza Motorsport está em desenvolvimento pela Turn 10 Studios, tendo sido anunciado para PC e Xbox Series X/S. No entanto, os jogadores da geração passada talvez possam também acabar desfrutando do jogo.

Foram realizados testes fechados para Forza Motorsport, e um dos jogadores sortudos que já teve a oportunidade de testar o título, afirma que o novo jogo será na verdade cross-gen, tendo até mesmo postado imagens da versão de Xbox One.

Estou cansado das pessoas dizendo que ele é apenas para a próxima geração, aqui estão algumas fotos da compilação do Xbox One de julho passado.

Forza Motorsport Xbox One from GamingLeaksAndRumours

Pelas imagens, é possível ver que trata-se de uma versão bem inicial e básica do jogo, levando alguns a teorizarem que apenas a versão de teste esteja disponível no console, com o jogo final sendo exclusivo da próxima geração.

Ainda assim, parece ao menos haver uma chance dos jogadores ainda na geração passada de aproveitarem o título em seus consoles, sem precisar atualizar para os novos consoles ou recorrer à Nuvem para jogar.

Com o Xbox & Bethesda Games Showcase marcado para 12 de Junho, é provável que teremos novidades a respeito do título durante o evento. Por enquanto, o novo título dessa popular série de corrida está agendado apenas para PC e Xbox Series X/S.