Novo Forza Motorsport vai rodar 1080p 60 FPS no Xbox Series S

Durante o Xbox & Bethesda Games Showcase no início deste mês, a desenvolvedora Turn 10 apresentou oficialmente pela primeira vez como será o mais novo Forza Motorsport, que promete gráficos de alta qualidade e até mesmo Ray-Tracing durante o gameplay.

O jogo impressionou com os seus gráficos, sendo assim, muitos jogadores estão na dúvida em qual resolução o jogo irá rodar nos consoles da Microsoft, pois como sabemos, existem dois modelos: Xbox Series S e Xbox Series X.

A boa notícia é que já temos essa resposta e de acordo com a Turn 10, o objetivo da equipe é fazer o jogo rodar na resolução de 4K nativo a 60 FPS no Xbox Series X.

Já com seu irmão, o Xbox Series S, o alvo da Turn 10 é rodar o jogo em 1080p a 60 FPS. Infelizmente não foi dito se o jogo contará com modos gráficos, embora as informações sobre isso sejam divulgadas mais perto do lançamento do jogo. Mas é certo afirmar que sem dúvidas contará com tal opção, igual temos no Forza Horizon 5.

Essa é uma ótima notícia para os fãs de Forza Motorsport, pois a Turn 10 está prometendo um verdadeiro jogo de corrida de nova geração, que vai utilizar o máximo dos consoles da Microsoft.

Forza Motorsport será lançado para PC e Xbox Series X|S em 2023.