Novo jogo da SEGA chega hoje ao Xbox Game Pass

Temos um novo título para o Xbox Game Pass hoje na forma de Two Point Campus! A sequência de simulação da SEGA troca a medicina pela matemática à medida que a série se move de um ambiente hospitalar para um campus escolar.

Com o grande sucesso de Two Point Hospital em 2018, era esperado que a desenvolvedora Two Point Studios começasse a trabalhar em um sucessor em breve, mas não podemos dizer que imaginávamos que ele seria focado no gerenciamento de universidades. Ainda assim, a temática por trás de Two Point Campus é bem interessante e se encaixa perfeitamente na fórmula desse gênero.