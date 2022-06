Novo jogo de Crash Bandicoot pode ser anunciado esta semana

Uma semana de eventos no estilo E3 está chegando, culminando com o Xbox e Bethesda Games Showcase no próximo domingo, e um dos jogos que deve ser anunciado nos próximos dias é um novo jogo Crash Bandicoot.

Isso é de acordo com Jez Corden, do Windows Central, no último episódio do podcast Windows Central Gaming, onde ele deixou escapar que o projeto é supostamente algum tipo de brawler multiplayer do desenvolvedor Toys For Bob:

“Novo Crash? Eu me pergunto de onde você tirou essa informação? Eu não deveria vazar isso.”

“Acho que podemos ver um novo Crash Bandicoot, e não apenas será um novo Crash Bandicoot, mas também um Crash Bandicoot multiplayer … É quase como um brawler de quatro jogadores, mas orientado a Crash.”

Foi sugerido durante a discussão que este poderia ser o tão aguardado jogo ” Wumpa League “, mas Corden informou que não é chamado assim, embora ele não tenha se lembrado do título oficial durante o podcast.

O fato de ser um jogo do tipo “brawler de quatro jogadores” parece sugerir que não é um remake do título multiplayer do PS1 Crash Bash como alguns fãs esperavam, mas, no entanto, deve ser interessante ver o que Toys For Bob criou.